Постинг в свой блог ya.ru

На несколько дней (2-3) нужен консультант (php+smarty) для помощи в доработке скриптов для самописной кмс. Оплата по договоренности. Часть вопросов нужно будет решить сегодня с 15 до 20 (по msk), так что если у вас есть возможность ...
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Есть скрипт который парсит youtube по ключевым словам и добавляет видео на свой сайт в системе ucoz.ru через авторизацию на сайте.
Задача в том что бы научить скрипт добавление на блог ya.ru также как на ucoz.ru
-авторизация в ya.ru
-добавление материала
Скрипт очень простой!
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