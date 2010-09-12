Постинг в свой блог ya.ru

$5
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок160 просмотров
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Есть скрипт который парсит youtube по ключевым словам и добавляет видео на свой сайт в системе ucoz.ru через авторизацию на сайте.

Задача в том что бы научить скрипт добавление на блог ya.ru также как на ucoz.ru

-авторизация в ya.ru

-добавление материала

Скрипт очень простой!

13 лет назад
milliarder
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад