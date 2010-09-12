Постинг в свой блог ya.ru

Есть скрипт который парсит youtube по ключевым словам и добавляет видео на свой сайт в системе ucoz.ru через авторизацию на сайте.

Задача в том что бы научить скрипт добавление на блог ya.ru также как на ucoz.ru

-авторизация в ya.ru

-добавление материала

Скрипт очень простой!