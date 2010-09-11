Натянуть новую верстку на * (самописка)

$250
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки207 просмотров
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Верстка - ***.html (ссылки работают)

Функционал практически весь есть, сайт - ***

Полные доступы, исходники верстки и тестовый хостинг предоставлю.

Доделать из функционала:

***

Требуемый результат - целиком рабочий сайт с новым дизайном на тестовом хостинге (предоставлю)

13 лет назад
stas85
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Angel_ua
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$250
6 дней