Косультирование по PHP + Smarty

На несколько дней (2-3) нужен консультант (php+smarty) для помощи в доработке скриптов для самописной кмс.

Оплата по договоренности.

Часть вопросов нужно будет решить сегодня с 15 до 20 (по msk), так что если у вас есть возможность уделить мне

пару часов сегодня в это время и вы неплохо разбираетесь в смарти - то мы сработаемся.