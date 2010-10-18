Косультирование по PHP + Smarty

Веб-программированиеЗавершен3 заявки209 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На несколько дней (2-3) нужен консультант (php+smarty) для помощи в доработке скриптов для самописной кмс.

Оплата по договоренности.

Часть вопросов нужно будет решить сегодня с 15 до 20 (по msk), так что если у вас есть возможность уделить мне

пару часов сегодня в это время и вы неплохо разбираетесь в смарти - то мы сработаемся.

PHP
13 лет назад
crutis
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Enkvist
Антон 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$140
2 дня
Антон выполнил все задачи согласно ТЗ четко в обозначеннный срок. Даже пошел навстречу и чтобы вывремя сдать проект поработал на выходных. Рекомендую Антона как грамотного специалиста в своем деле.
Отличный заказчик. Четкое т.з. Свое временная оплата. Даже помог мне с движком разобраться, что ускорило процесс разработки.