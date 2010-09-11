Доработка поиска в компоненте Quickfaq (Joomla)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки111 просмотров
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Адрес сайта дам в личку

1. Сейчас поиск идет по выбранному жанру или категории. Нужно, чтобы поиск шел по всей базе.

2. Поиск должен идти по полю с названием радиостанции и по полю "Описание" в компоненте квикфак. Смысл поля описания в том, что там я буду указывать различные уточняющие слова для поиска (переводы, ошибки и т.д.)

3. поиск должен работать в жанрах, странах и избранном.

4. В логировании поиска нужно добавить еще одну колонку с ИД или ИП пользователя.

5. Все места, где вы будете делать правки, обозначайте комментариями.

Сколько стоят доработки? Сколько нужно времени для доработок?

Joomla
13 лет назад
serjwl
Сергей 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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