Доработка поиска в компоненте Quickfaq (Joomla)

Адрес сайта дам в личку

1. Сейчас поиск идет по выбранному жанру или категории. Нужно, чтобы поиск шел по всей базе.

2. Поиск должен идти по полю с названием радиостанции и по полю "Описание" в компоненте квикфак. Смысл поля описания в том, что там я буду указывать различные уточняющие слова для поиска (переводы, ошибки и т.д.)

3. поиск должен работать в жанрах, странах и избранном.

4. В логировании поиска нужно добавить еще одну колонку с ИД или ИП пользователя.

5. Все места, где вы будете делать правки, обозначайте комментариями.

Сколько стоят доработки? Сколько нужно времени для доработок?