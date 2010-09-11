OneShowHide.js jQuery, поправить скрипт

Установил на сайт скрипт jquery.oneshowhide.js

функционал можно посмотреть тут http://30260.lsdjflsd.web11.hosting-test.net/ блок каталог товаров ТЕЛЕВИЗОРЫ

при нажатии на "Показать все" должны показываться скрытые li и при нажатии "Скрыть" прятаться обратно.

но теперь получается ошибка,

если используется несколько таких блоков на сайте то при нажатии "Показать все" показываются элементы всех блоков, а нужно чтобы только того элемента у которого нажимается кнопка.

В общем задание состоит в том чтобы исправить баг.

В скрипте всего 60 строк, такчто думаю это не сложно знающему человеку, и не займет много времени.