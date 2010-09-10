WA shop-script

Нужно сделать сайт. Цмс любая (Joomla предпочтительнее, но не обязательно). В архиве т.з. и дизайн. (Дизайн есть в psd.2 анимации есть, 2 сделаю после консультации с выбранным исполнителем). Бюджет до 180$ Оплата сбс или по выполнению сразу на ...