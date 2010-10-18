Нужен сайт

Веб-программированиеЗавершен14 заявок377 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать сайт. Цмс любая (Joomla предпочтительнее, но не обязательно).

В архиве т.з. и дизайн. (Дизайн есть в psd.2 анимации есть, 2 сделаю после консультации с выбранным исполнителем).

Бюджет до 180$

Оплата сбс или по выполнению сразу на кошелек исполнителя-оплату гарантирую.

13 лет назад
4diamonds
Анна 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
viz_dragon
Сергей 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$150
5 дней
Профессионализм и честность не вызывает сомнения. Так же благодарна исполнителю за терпимость. Рекомендую для сотрудничества.
Хороший человек! Простой и приятный в общении! Что еще сказать ) Как заказчик - четко ставит задачи и готова к обсуждению! Быстрая и своевременная оплата, как договорились! Приятно работать с такими людьми!