Нужен сайт

Нужно сделать сайт. Цмс любая (Joomla предпочтительнее, но не обязательно).

В архиве т.з. и дизайн. (Дизайн есть в psd.2 анимации есть, 2 сделаю после консультации с выбранным исполнителем).

Бюджет до 180$

Оплата сбс или по выполнению сразу на кошелек исполнителя-оплату гарантирую.