Простой скрипт партнёрки

Скрипт партнёрки с оплатой за клики, с одним рекламодателем, и возможностью регистрации вебмастеров. Скрипт должен при регистрации присваивать каждому вебмастеру свой ID, и вести учёт уникальных переходов с сайта вебмастера на рекламируемый сайт. Уникализация по IP. Возможность свободного просмотра данных для всех рекламодателей (просто вывод сводной таблички на главную страницу сайта партнёрки). Система автоматической оплаты переходов, вывода средств, и прочего не нужна, просто количество уникальных кликов с каждого сайта! Возможность выбора вида рекламных материалов (текстовая ссылка или баннер).

Язык - PHP, база данных на файлах. Дизайн не нужен.