Доработка php скрипта для парсинга

Веб-программированиеЗавершен3 заявки137 просмотров
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PHP
13 лет назад
xromos
Андрей 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
PhpSoft
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 лет назад
$15
1 день
Исполнитель справился просто и быстро.. А вообще есть у него чуйка в программировании, видимо очень опытный програмист, рекомендую
Очень толковый заказчик - тоже программист, но другого профиля. С оплатой проблем никаких. Рекомендую.
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