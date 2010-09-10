Phpbb2 перегнать в phpbb3

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка114 просмотров
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Здравствуйте.

Есть большой форум, который до сих пор использует старую версию phpbb2, который надо бы перегнать в phpbb3. Но тут не все так просто, на форуме есть множество модификаций, которые должны сохранится в новой версии.

Во вложении полное ТЗ, высказывайте ваши бюджеты.

Форум большой, около миллиона сообщений, база данных 900 Мб.

PHP
13 лет назад
Jackson25
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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