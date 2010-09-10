Phpbb2 перегнать в phpbb3

Здравствуйте.

Есть большой форум, который до сих пор использует старую версию phpbb2, который надо бы перегнать в phpbb3. Но тут не все так просто, на форуме есть множество модификаций, которые должны сохранится в новой версии.

Во вложении полное ТЗ, высказывайте ваши бюджеты.

Форум большой, около миллиона сообщений, база данных 900 Мб.