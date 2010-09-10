Скрипт для загрузки файлов, ASP VBScript + jquery

Вложено описание сайта, какой он должен быть (MySQL, php). Хотелось бы получить консультацию - какая имеющаяся готовая система хорошо подходит под данную задачу. Если такой нет или адаптация / настройка будет сопоставима с разработкой, то ...
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Необходимо переписать уже готовый серверный php скрипт для загрузки файлов с помощью jquery в плагине Ajax Upload на классический ASP VBScript (работающий на IIS6) с использованием ASPJpeg для изменения размеров загружаемого изображения.
URL jquery плагина: http://valums.com/ajax-upload/
Как все должно работать:
Пользователь с помощью Ajax Upload загружает фото (максимум 12 фотографий). Загруженные файлы переименовываются и складываются на сервере в определенную папку (необходима проверка на типы файлов – jpg, png или gif). Сразу после загрузки файла, с помощью ASPJpeg (http://www.aspjpeg.com) необходимо делать ресайз изображения в трех размерах – 100х75, 237х178 и 700х525. Уже загруженные фотографии без перезагрузки страницы должны появляться под кнопкой «Загрузить» - пример в прикрепленном файле. Также необходимо сделать возможность удалять загруженные фото без перезагрузки страницы.
Уже есть работающий простой asp скрипт, который все это делает без jquery. Он будет предоставлен позже. Задача – прикрутить все к Ajax Upload (http://valums.com/ajax-upload/)
Если есть другие плагины на jquery с аналогичной функциональностью, можно использовать их. Главное, чтобы процесс загрузки фото был в стиле gmail.
Скрипт, который необходимо переписать, находится в \server\php.php в исходных файлах плагина.
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