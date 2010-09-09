Доработать парсер

Минимальная ставка, сейчас она = 1 кредиту, надо чтобы была 0.02 и максимальная не 81 а 500. Это надо срочно сделать у одной игры. Для теста. http://loto.tj/lobby/login.php логин/пароль: mask/dadada Соберемся перевести его на Английский. У разработчиков только 7 исходников, ...
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Необходимо изменить запуск парсера и фильтры (сейчас слишком много объявлений отсеивается). Так же нужен скрипт который будет имитировать просмотр всех страниц сайта по очереди.
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