Доработать парсер

$30
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок257 просмотров
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Необходимо изменить запуск парсера и фильтры (сейчас слишком много объявлений отсеивается). Так же нужен скрипт который будет имитировать просмотр всех страниц сайта по очереди.

13 лет назад
vasily_kapustin
Василий 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
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