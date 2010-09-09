Нужно установить код сапы на сайт

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки159 просмотров
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Сайт nautilus(.)zp.ua

Сайт статичный, порядка 3000 страниц на хтмл, порядка 300 каталогов.

Также нужно проставить ссылки с главной, чтобы увеличить количество страниц 3 УВ до 1500 штук

13 лет назад
KSW
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
55 отзывов