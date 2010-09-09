Разработка плагина для WordPress.

Действующий интернет-магазин на MODx требуется переделать под УЖЕ (!) придуманый и прорисованный дизайн. Планируется запустить на новом домене. Сроки ограничены. Жду предложений по бюджету и срокам. В приложении jpg - то что требуется нарисовать одна из страниц ТЗ ТЗ в ...