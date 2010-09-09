Нужен модуль для Joomla 1.5 по продаже, покупке WebMoney. Пример можно посмотреть на сайте "w m z . l v" Модуль должен быть аналогичный тому что на сайте, такой же расчёт суммы "на лету" выезжает доп. ...
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Разработка плагина для WordPress модифицирующего блоговый-пост. Сообщения в блог должны добавлять через форму, где заполнение происходит либо выбором из списка - например, страна, возраст, или вписывается в строку вручную. Пользователь может фильтровать по этим параметрам. Все остальные свойства поста должны оставаться.
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