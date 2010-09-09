Программа, связанная с betfair

Нужен модуль для Joomla 1.5 по продаже, покупке WebMoney. Пример можно посмотреть на сайте "w m z . l v" Модуль должен быть аналогичный тому что на сайте, такой же расчёт суммы "на лету" выезжает доп. ...
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Нужен софт, кот. будет работать с сайтом betfair.com
непосредственно с разделом - спорт - скачки сегодня,
смысл такой...данная программа выбирает лошадь у кот. ставка За ниже всех...и ставит на нее ставку...
например За Против
лошадь 1 2,5 2,9
после проходит некоторое время...и ставки падают
например За Против
лошадь 1 2 2,2
тут программа делает вторую ставку на Против...
используя формулу:
ставка 1 2.5
ставка 2 2.2
коэф сумма прибыль
2.5 10 1.8
2.2 11 1
прибыль вычисляется по ставке 1 = 2,5*10(ставка1)-10(ставка1)-13,2 (13,2 это 2,2*11-11=13,2) = 1,8
прибыль вычисляется по ставке 2 = 11(ставка2)-10(ставка1)=1
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