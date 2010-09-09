Программа, связанная с betfair

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки138 просмотров
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Нужен софт, кот. будет работать с сайтом betfair.com

непосредственно с разделом - спорт - скачки сегодня,

смысл такой...данная программа выбирает лошадь у кот. ставка За ниже всех...и ставит на нее ставку...

например За Против

лошадь 1 2,5 2,9

после проходит некоторое время...и ставки падают

например За Против

лошадь 1 2 2,2

тут программа делает вторую ставку на Против...

используя формулу:

ставка 1 2.5

ставка 2 2.2

коэф сумма прибыль

2.5 10 1.8

2.2 11 1

прибыль вычисляется по ставке 1 = 2,5*10(ставка1)-10(ставка1)-13,2 (13,2 это 2,2*11-11=13,2) = 1,8

прибыль вычисляется по ставке 2 = 11(ставка2)-10(ставка1)=1

13 лет назад
dimakz
38 летКанада
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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