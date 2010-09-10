Форма обратной связи

$10
Веб-программированиеЗавершен11 заявок210 просмотров
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Задача: спрограммировать форму обратной связи. Проверка: имя, майл, наличие текста, капча. Остальное ТЗ в приложении.

В личку писать не надо.

13 лет назад
artlabus
Максим 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
tigr1945
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Толковый исполнитель, быстро и качественно работает. Рекомендую к сотрудничеству!
Хороший заказчик рекомендую