Программинг и верстка FOREX проекта (сайта)

Дизайн, концепция и тд. готовы, требуется -

Требуется сверстать и спрограмить проект примерно средней сложности.

А так же установить удобную и простую систему управления.

Проект связан с форекс сигналами и аналитикой.

В проекте будет 3и вида пользователей -

гости - простейшая регистрация

клиенты и аналитики - регистрация с большим количеством вбиваемых в форму параметров

система безопасности и восстановления пароля

возможность создавать рассылки, редактировать их,

комментировать их, так же у профилей будут параметры как на форумах, те система

рейтингов и тд.

личные сообщения и тд.

каталог созданных аналитиками рассылок с возможностью их отфильтровывать по

параметрам

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*Некоторые технические аспекты:

MySQL 5.0 и выше

PHP 5.2 и выше

Скорее всего 1 база данных

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*Подключить так же необходимо 2-е платёжки:

Web-Money

и

LiqPay

интерфейс\алгоритм для обработки запросов на вывод средств

пользователями по средствам нажатия кнопки в браузере,

подтверждения вывода денег.

(так же личный кабинет клиента где есть его история

выводов\вводов денег и т.п.)

Статистика оборота средств.

Что-то в этом духе, подробности вышлю выбранным

квалифицированным специалистам.

Наличие работ с подобным функционалом или примерным - обязательно.

(те же интернет-магазины как минимум, с системами защиты и платежей)

От Вас прошу указать примерную цену такого проекта, - для верстки

уникальных по внутреннему наполнению страниц - около 30-35 ..

Остальные страницы имеют схожий\дублирующий вид.

либо содержание типа - "спасибо за сообщение, вернуться"

либо почти дублирующий вид.

Жду Ваших предложений по срокам и ценам !

Спасибо.