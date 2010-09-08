Доделать сайт на джумле

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок178 просмотров
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Несколько доделок: джумла+вирчемарт

См. ТЗ

все в нем + перенос на др. сервер

в аську, личку и т.п. просьба не стучать - напишу сам выбранному исполнителю

есть еще некоторое кол-во заданий по доработкам сайтов на джумле

13 лет назад
m2
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
incarnate
Михаил 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$55
3 дня
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