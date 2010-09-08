Натянуть веб мордочку на mkvmerge

Установил к себе на сервер MKVtoolnix, в состав которого входит нужная мне mkvmerge. Но так как с консолью у меня не очень, хотелось бы работать с ней через gui. Нужен специалист, который натянет веб мордочку на mkvmerge или по новой скомпилирует MKVtoolnix с gui. ОС - CentOs 5.5. MKVtoolnix устанавливал с сайта разработчика.

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