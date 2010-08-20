1qwert2

Алексей Голуб 1qwert2

 
49 летУкраина/Донецк
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Написать скрипт (плагин) для DivX Web Player

    Здравствуйте! Создаю свой HD онлайн-кинотеатр. Возникли две проблемы с воспроизведением звуковых дорожек иностранных фильмов в DivX Plus Web Player при просмотре видео в mkv. 1. При просмотре видео на сайте сразу запускается оригинальная иностранная звуковая ...

    CentOSDLE
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Натянуть веб мордочку на mkvmerge

    Установил к себе на сервер MKVtoolnix, в состав которого входит нужная мне mkvmerge. Но так как с консолью у меня не очень, хотелось бы работать с ней через gui. Нужен специалист, который натянет веб мордочку ...

    CentOS
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проблемы со звуковыми дорожками в DivX Web Player

    Здравствуйте! Создаю свой HD онлайн-кинотеатр. Возникли две проблемы с воспроизведением звуковых дорожек иностранных фильмов в DivX Plus Web Player при просмотре видео в mkv. 1. При просмотре видео на сайте сразу запускается оригинальная иностранная звуковая дорожка. Нужно ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать плагин для rtorrent

    $50

    Здравствуйте! Нужно создать плагин для rtorrent, который бы мог совместно с GeoIP или самостоятельно ограничивать или полностью отключать скачивание файлов с зарубежных IP, т.е. чтобы скачка шла или только от украинских раздающих, или для иностранных раздающих ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Онлайн-кинотеатр на DLE

    $200

    Нужно сделать: -Начальная страница - модуль авторизации + регистрация по инвайтам; -Дизайн сайта; -Структрура сайта; -Католог фильмов (по жанрам и алфавиту); -Поиск по фильмам; -Файловый архив (программы, необходимые для просмотра); -Стол заказов.

    Дизайн сайтаDLE
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настройка сервера

    $10

    Есть выделенный сервер, расположенный на http://www.dc.volia.com с предустановленной CentOs 5.5 и следующим ПО: *см. Приложение Также самостоятельно установлен Webmin 1.510. + Есть домен, зарегистрированный и припаркованный на http://names.com.ua. Требуется: - настроить primary ns и secondary ns; - присоединить домен к ...

    CentOS
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад