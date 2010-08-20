Здравствуйте! Создаю свой HD онлайн-кинотеатр. Возникли две проблемы с воспроизведением звуковых дорожек иностранных фильмов в DivX Plus Web Player при просмотре видео в mkv. 1. При просмотре видео на сайте сразу запускается оригинальная иностранная звуковая ...
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт13 лет назад
Установил к себе на сервер MKVtoolnix, в состав которого входит нужная мне mkvmerge. Но так как с консолью у меня не очень, хотелось бы работать с ней через gui. Нужен специалист, который натянет веб мордочку ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Создаю свой HD онлайн-кинотеатр. Возникли две проблемы с воспроизведением звуковых дорожек иностранных фильмов в DivX Plus Web Player при просмотре видео в mkv. 1. При просмотре видео на сайте сразу запускается оригинальная иностранная звуковая дорожка. Нужно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно создать плагин для rtorrent, который бы мог совместно с GeoIP или самостоятельно ограничивать или полностью отключать скачивание файлов с зарубежных IP, т.е. чтобы скачка шла или только от украинских раздающих, или для иностранных раздающих ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с установкой qbitTorrent в CentOs 5.5.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $200
Нужно сделать: -Начальная страница - модуль авторизации + регистрация по инвайтам; -Дизайн сайта; -Структрура сайта; -Католог фильмов (по жанрам и алфавиту); -Поиск по фильмам; -Файловый архив (программы, необходимые для просмотра); -Стол заказов.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть: выделенный сервер, CentOs 5.5, apache, nginx, ispmanager, phpmyadmin. Необходимо: настроить сервер, чтобы можно было залить на него инсталлятор vbulletin: virtualhost и т.д.Настройка сервера/ПО8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Нужен оригинальный шаблон для онлайн кинотеатра на DLE. Хотя, если аргументируете какой-то более подходящий движок, можно и не на DLE.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Есть выделенный сервер, расположенный на http://www.dc.volia.com с предустановленной CentOs 5.5 и следующим ПО: *см. Приложение Также самостоятельно установлен Webmin 1.510. + Есть домен, зарегистрированный и припаркованный на http://names.com.ua. Требуется: - настроить primary ns и secondary ns; - присоединить домен к ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад