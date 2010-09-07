Написать скрипт (плагин) для DivX Web Player

Добрый день! аналог - http://www.taxamobile.ru/complex.html Call центр Авто информатор о прибытии машины Синхронизация с системой gps - синхронизация с картой и выставление точки. (в обсуждении расскажу подробнее) java клиент для телефона приложение для gps навигатора на каждую позицию возможно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Создаю свой HD онлайн-кинотеатр. Возникли две проблемы с воспроизведением звуковых дорожек иностранных фильмов в DivX Plus Web Player при просмотре видео в mkv.
1. При просмотре видео на сайте сразу запускается оригинальная иностранная звуковая дорожка. Нужно сделать, чтобы изначально запускалась русская.
2. При переключении на русский дубляж (то есть иностранной речи слышно быть не должно) слышны обе звуковые дорожки – и русская и иностранная, причем иностранная чаще всего намного громче русской, которой практически не слышно. Нужно исправить так, чтобы слышна была только русская.
При просмотре этого же фильма, скачанного на компьютер, такой проблемы не возникает.
То есть, мне нужно, чтобы загружаемый на сайт видеофайл в формате mkv, без каких-либо дополнительных манипуляций, сразу воспроизводился DivX Web Player'ом на русском языке и только на русском, но и чтобы оригинальная звуковая дорожка тоже оставалась, и на нее можно было переключиться в любой момент.
Требуется специалист, который напишет скрипт или плагин, добавляющий данные возможности в настройки DivX Web Player'а на моем сайте. Движок сайта - DLE, выделенный сервер, ОС - CentOs.
Пожалуйста, указывайте цену и сроки.
Оценить проблему можно здесь:
- Похожие заказы
- Прикладное ПО8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны: 1. Программист специализирующий на Ajax, чтоб можно было считывать цены по валютам с уже существующего сайта для дальнейшего использования. 2. Программист по MQL4 для построения довольно простого советника. 3. Также понадобиться построить небольшую программу которая свяжет ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Мне нужен код на языке Scheme R5RS для обработки шахматных партий. Играть в шахматы ему не надо, достаточно только отслеживать доску и ходы: * Загрузка позиции из PGN * Сохранение позиции в PGN * Сделать ход, записанный краткой ...Закрыт13 лет назад
Необходимо разработать функции на Delphi 7 по работе с замковой системой на основе SDK производителя. SDK включает в себя примеры на делфи и описание. Нужно сделать 2 функции - запись на магнитную карту иформации о ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно написать авторан для диска или флешки, на котором разместить некоторую инфу и несколько ссылок на файлы, учесть различное разрешение экрана.Завершен13 лет назад
- $5000
Требуется команда, имеющия опыт в разработке партнерских программ. Партнерская программа двухуровневая - оплата партнерам и оплата рефераллам. Возможно использование готовых решений с открытым кодом с возможностью доработки под задачи - вернее даже очень желательно ...Прикладное ПО12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $15
Обработать данные из xls файла, замены, дополнения. Во вложении несколько строк - и пример как нужно обработать в комментариях. icq 116071509Прикладное ПО5 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создание программы для серфинга сайтов с функцией подмены HTTP_REFERER Примерный аналог websurf.ruЗавершен13 лет назад
Необходимо разработать програмум для КПК для такси служб Функциональность: 1. http://taxi-office.ru/help/setting_java_mobile.htm Связь с сервером по TCP IP протоколу. 2. Получение данных с встроенного GPS. 3. Отображение карты (формат польский) своего положения в городе. Детально ТЗ уже будет согласовываться с ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Операторов до 10, определение номера,основные параметры, остально все от вас поскольку не силен в этом..Прикладное ПО7 заявокЗакрыт13 лет назад