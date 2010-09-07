Написать скрипт (плагин) для DivX Web Player

Здравствуйте!

Создаю свой HD онлайн-кинотеатр. Возникли две проблемы с воспроизведением звуковых дорожек иностранных фильмов в DivX Plus Web Player при просмотре видео в mkv.

1. При просмотре видео на сайте сразу запускается оригинальная иностранная звуковая дорожка. Нужно сделать, чтобы изначально запускалась русская.

2. При переключении на русский дубляж (то есть иностранной речи слышно быть не должно) слышны обе звуковые дорожки – и русская и иностранная, причем иностранная чаще всего намного громче русской, которой практически не слышно. Нужно исправить так, чтобы слышна была только русская.

При просмотре этого же фильма, скачанного на компьютер, такой проблемы не возникает.

То есть, мне нужно, чтобы загружаемый на сайт видеофайл в формате mkv, без каких-либо дополнительных манипуляций, сразу воспроизводился DivX Web Player'ом на русском языке и только на русском, но и чтобы оригинальная звуковая дорожка тоже оставалась, и на нее можно было переключиться в любой момент.

Требуется специалист, который напишет скрипт или плагин, добавляющий данные возможности в настройки DivX Web Player'а на моем сайте. Движок сайта - DLE, выделенный сервер, ОС - CentOs.

Пожалуйста, указывайте цену и сроки.

Оценить проблему можно здесь:

http://hd-online.tv/triller/16-ostrov-proklyatyh.html