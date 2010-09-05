Call центр

Нужна программа копирующая сигналы Forex с мастер терминала (MT4) в базу данных сайта, а из базы данных на терминалы клиентов. Аналог на сайте fxup.org
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Операторов до 10, определение номера,основные параметры, остально все от вас поскольку не силен в этом..
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