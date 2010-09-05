Call центр

У нас есть файл http://rghost.ru/2531306 в этот файл в вкладку "КАСКО" нужно вводить информацию, а со страницы "РАСЧЁТ" забирать информацию. Это нужно сделать в виде web ресурса.. Т.е челорвек через сайт будет вносить информацию ...