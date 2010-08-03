Разработка небольшого дополнения на python

Привет ! Мне нужно в аутлук 2010 в форму новой встречи добавить чекбокс "проектор" и если это поле активно, то должен появиться комбобкс со списками доступных проекторов ( список лежит в шарепойнте). После этого ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист, который внесёт дополнение в уже существующую программу. Подробности в приват.
Приложение написано на Python с использованием библиотеки GTK.
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