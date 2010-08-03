Расширить форму аутлука

Привет !

Мне нужно в аутлук 2010 в форму новой встречи добавить чекбокс "проектор" и если это поле активно, то должен появиться комбобкс со списками доступных проекторов ( список лежит в шарепойнте). После этого в календаре должная появиться эта информация - т.е. название проектора, если надо.

Жду две цифры - срок и деньги.