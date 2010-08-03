Web приём-получение данных EXCEL

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки238 просмотров
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У нас есть файл http://rghost.ru/2531306 в этот файл в вкладку "КАСКО" нужно вводить информацию, а со страницы "РАСЧЁТ" забирать информацию. Это нужно сделать в виде web ресурса.. Т.е челорвек через сайт будет вносить информацию и там же получать. А сам файл будет лежать на сервере. Пожалуйста с вопросами обращайтесь в асю 222262289.

13 лет назад
rhinoceros1
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
IronRat
Яков 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$65
6 дней
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