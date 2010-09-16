Excel 2007 файл с макросами - вычисление цен

Есть набор файлов и макросов, которые на основании прайс-листа поставщика и заданных в отдельном файле правил считают цены для магазина. Нужно сделать на основании имеющихся файлов или нового решения аналогичный набор, который будет считать цены, но с условием наличия разноформатных прайсов от разных поставщиков.

По алгоритму работы существующего решения проконсультирую (делал сам).

для решения этой задачи требуется отличное знание excel и опыт написания макросов.