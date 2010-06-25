KKTS

Кирилл KKTS

 
39 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Интерактивный каталог (Flash)

    $100

    Нужен движок для каталога (презентации) на флеше. требуемый функционал в приложении. подойдет решение на базе готового движка (если таковой хороший имеется) - вопрос лишь в возможностях натянуть дизайн и настроить необходимые эффекты. Есть ощущение, что подойдет http://www.flashpageflip.com/, ...

    Flash
    Презентации7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Замоделировать штору в 3D

    $50

    Нужна картинка в очень хорошем разрешении для печати на крупном формате. Выглядеть должна совсем реалистично вот такая штора, в такой конфигурации - см вложение

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Изменение верстки и настроек сайта MODx Revolution

    $100

    Нужен очень грамотный верстальщик (несистемные шрифты, кросс-браузерность, js) со знанием движка MODx Revolution. Нужно внести изменения в верстку почти готового сайта, а также подкрутить небольшие настройки (типа формата отображение дат в новостях).

    MODX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Замоделить штору

    $50

    Нужна хайрез картинка шторы с определенным рисунком и определенным образом висящая. Штора будет висеть примерно, как на приложенной картинке, а рисунок на ней будет другой.

    3D-графика17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Php экспорт/импорт из excel

    $10

    Есть скрипт на php, который выполняет селект и дает скачать файл в формате csv. есть скрипт который дает загрузить файл в формате csv и делает update по тем данным. нужно чтобы в обоих случаях это был xls ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Excel 2007 файл с макросами - вычисление цен

    $100

    Есть набор файлов и макросов, которые на основании прайс-листа поставщика и заданных в отдельном файле правил считают цены для магазина. Нужно сделать на основании имеющихся файлов или нового решения аналогичный набор, который будет считать цены, ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Визитка, листовка и вывеска для салона штор

    $500

    Визитка Стандартный размер, 1 сторона. С одного взгляда на визитку должно быть понятно, чем занимается компания. Флаер Размер А5. Будет использоваться для раздачи на выставках, в магазинах-партнерах. Вывеска Размер: 800 см (ш) *100 см (в) Это вывеска на фасаде здания, где ...

    Наружная реклама36 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отрисовать карту

    $100

    Отрисовать карту Нарофоминской области на основании карты Яндекса, сохраняя стилистику сайта. На карте должны быть отмечены населенные пункты, дороги и водоемы.

    Иллюстрации и Рисунки21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Иконки

    Нарисовать 9 иконок для разных проектов. в размерах 100*100 и 32*32 скидывайте примеры работ.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Web-разработчик (друпалоид)

    Организованный и талантливый разработчик с широким кругозором. Большое преимущество - плотное знакомство с Drupal (опыт написания модулей, темы). - Опыт и глубокое понимание ООП - Базы данных (Postgres, MySQL) - PHP - JS (Ajax, JQuery, ExtJS) - xHTML, CSS - умение и ...

    PHPMySQLCSSDrupaljQueryAjax
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Интернет-магазин садовой техники

    Тематика: садовая техника (газонокосилки, бензопилы, культиваторы, шланги и т.п.). сделать дизайн, натянуть на движок (привыкли к shopscript, есть лицензия на платную версию), настроить, наполнить. Сделать нужно быстро. хостинг есть, домен куплен. Пожалуйста, откликаясь, предъявляйте портфолио и предлагайте бюджет ...

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвижение интернет-магазина

    Интернет-магазин торгует инструментом. Задача: увеличить оборот в 2-4 раза. Ищу человека, свободно и творчески владеющего широким инструментарием в области интернет торговли, который будет ориентирован на рост продаж (а не просто позиции в поисковиках). Откликаясь на ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнить интернет-магазин

    В движок интернет магазина (ShopScript) вбить каталог продуктов (около 3000 товаров) с картинками и описаниями. Сами товары и описания с сайтов других интернет-магазинов.

    Наполнение сайтов24 заявки
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
84hip
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Excel 2007 файл с макросами - вычисление цен
Кирилл чрезвычайно приятный в работе и общении человек. Четко формулирует задачу, оплата без проволочек (сам очень беспокоился, когда я в течение некоторого времени не имел возможности получить платеж). Очень рекомендую.
Андрей проявил невероятное внимание к деталям и тщательность. Очень быстро въехал в задачу. Предложил ряд кардинальных улучшений, которые позволили получить продукт в разы лучше, чем задумывалось изначально. Очень четок по поводу создания и соблюдения договоренностей.
Ответный отзыв
IFgeny
38 летИндонезия
15 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$135
10 баллов
13 лет назад
Иконки
Доволен сотрудничеством. Проект интересный, клиент приятный в общении, оплата без проблем, все к одному.
Евгений относится к работе с любовью и огромной тщательностью. Рекомендую!
Ответный отзыв
Jip
39 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
27 отзывов(-1)
$2800
10 баллов
15 лет назад
Нужен интернет-магазин садовой техники
Очень дружелюбный и грамотный заказчик! Деньги выплачивал по первой просьбе, прошёл семинары по юзабилити и обладает прекрасным вкусом. Если появляется несогласие, всегда готов выслушать и прийти к разумному выходу. Надеюсь на много совместной работы в будущем :)
Работой Егора остался очень доволен! В первую очередь, скорость работы превзошла ожидания. Также, очень ценным для меня было то, что Егор конструктивно воспринимал критику, когда мне что-то не нравилось - предлагал новые варианты, креативил. В то же время обосновывал свою позицию и вносил ценные предложения по поводу юзабилити, позволив не допустить ряд ошибок, которые были заложены в моем представлении о сайте.
Ответный отзыв