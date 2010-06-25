Нужен движок для каталога (презентации) на флеше. требуемый функционал в приложении. подойдет решение на базе готового движка (если таковой хороший имеется) - вопрос лишь в возможностях натянуть дизайн и настроить необходимые эффекты. Есть ощущение, что подойдет http://www.flashpageflip.com/, ...
- $100Презентации7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужна картинка в очень хорошем разрешении для печати на крупном формате. Выглядеть должна совсем реалистично вот такая штора, в такой конфигурации - см вложение3D-графика12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
По растровому эскизу сделать векторный логоИллюстрации и Рисунки30 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Срочно 1. глюк js в ie7 2. поменять иконку раздела 3. ответить на маленький вопрос по cms 4. мелкие правки версткиВеб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужен очень грамотный верстальщик (несистемные шрифты, кросс-браузерность, js) со знанием движка MODx Revolution. Нужно внести изменения в верстку почти готового сайта, а также подкрутить небольшие настройки (типа формата отображение дат в новостях).HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужна хайрез картинка шторы с определенным рисунком и определенным образом висящая. Штора будет висеть примерно, как на приложенной картинке, а рисунок на ней будет другой.3D-графика17 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Есть скрипт на php, который выполняет селект и дает скачать файл в формате csv. есть скрипт который дает загрузить файл в формате csv и делает update по тем данным. нужно чтобы в обоих случаях это был xls ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Есть набор файлов и макросов, которые на основании прайс-листа поставщика и заданных в отдельном файле правил считают цены для магазина. Нужно сделать на основании имеющихся файлов или нового решения аналогичный набор, который будет считать цены, ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Солидный, современный, строгий, простой для компании разработан макет сайта, где видны зачатки фирменного стиля - нужно вписать логотип в это окружение.Логотипы и Знаки52 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Визитка Стандартный размер, 1 сторона. С одного взгляда на визитку должно быть понятно, чем занимается компания. Флаер Размер А5. Будет использоваться для раздачи на выставках, в магазинах-партнерах. Вывеска Размер: 800 см (ш) *100 см (в) Это вывеска на фасаде здания, где ...Наружная реклама36 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Отрисовать карту Нарофоминской области на основании карты Яндекса, сохраняя стилистику сайта. На карте должны быть отмечены населенные пункты, дороги и водоемы.Иллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нарисовать 9 иконок для разных проектов. в размерах 100*100 и 32*32 скидывайте примеры работ.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен14 лет назад
Ищу опытных JS разработчиков (jquery, dojo, mootools и тп) и php разработчика на проект по визуализации данных о выполнении проектов. JS: таблицы, диаграммы, графики PHP: гонять данные из OracleВеб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Отрисовать карту Наро-Фоминского района (на основании карты Яндекса) в фирменных цветах компанииИллюстрации и Рисунки30 заявокЗакрыт14 лет назад
Организованный и талантливый разработчик с широким кругозором. Большое преимущество - плотное знакомство с Drupal (опыт написания модулей, темы). - Опыт и глубокое понимание ООП - Базы данных (Postgres, MySQL) - PHP - JS (Ajax, JQuery, ExtJS) - xHTML, CSS - умение и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $2500
Нужен интернет-магазин под ключ. На современном движке, с привлекательным дизайном и очень быстро.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
Тематика: садовая техника (газонокосилки, бензопилы, культиваторы, шланги и т.п.). сделать дизайн, натянуть на движок (привыкли к shopscript, есть лицензия на платную версию), настроить, наполнить. Сделать нужно быстро. хостинг есть, домен куплен. Пожалуйста, откликаясь, предъявляйте портфолио и предлагайте бюджет ...Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт15 лет назад
Интернет-магазин торгует инструментом. Задача: увеличить оборот в 2-4 раза. Ищу человека, свободно и творчески владеющего широким инструментарием в области интернет торговли, который будет ориентирован на рост продаж (а не просто позиции в поисковиках). Откликаясь на ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт15 лет назад
В движок интернет магазина (ShopScript) вбить каталог продуктов (около 3000 товаров) с картинками и описаниями. Сами товары и описания с сайтов других интернет-магазинов.Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт15 лет назад