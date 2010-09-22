Мелкие правки верстки / Битрикс

Есть сайт на ДЛЕ,проиндексированный.С самим движком никаких проблем нет.Сайт просто надо дооформить,сделать навигацию и забить текстовой и фото инфой(Информацию предоставляем).Лого есть.Так же забить ключевиками и подредактировать текстовую инфу(частота ключевых слов) и что там вообще надо ...