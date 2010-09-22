Скрипт под систему HumanEmulator

Здравствуйте. Требуется внести изменения в сайт: http://www.imedia.name/ Вконтакте не блокирует большое кол-во учетных записей с одного IP, по-этому нужна доработка сайта. На другом домене с другим IP будет размещаться скрипт через который будет подключаться сайт к вконтакте. Изменения для ...
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Нужен скрипт который берет статью с сервиса рассылок Subscribe.ru (http://subscribe.ru/catalog/inet.search.sozdiprod)
и опубликовывает ее в других сервисах рассылок (content.mail.ru, maillist.ru, smartresponder.ru)
и в сервисах блогов (блоги mail.ru, privet.ru, sostav.ru, ya.ru Итд - пока что 5 сервисов блогов).
При этом должно быть настраиваемо
- адрес рассылки с сабскрайба
- берется последняя статья или последние несколько статей (в порядке следования статей, то есть самая свежая - последняя) или берется статья по указанному адресу (или за указанную дату)
При выпуске статьи должны быть проставлены галочки блогов (по умолчанию включены все)
рассылка должна идти строго по выбранным. При выпуске должен создаваться отчет, куда размещено, а куда нет.
Для справки - рассылки делаются примерно 1 раз в неделю, в ручном режиме.
У некоторых сервисов немного разные требования к оформлению текстов рассылки (где-то не пропускаются одни теги, где-то другие) - при выпуске текст рассылки должен немного изсправляться под требования этих систем.
В любом случае программист, который напишет этот скрипт мне нужен не разово, а более- менее постоянно - эта система и некоторые другие системы под HumanEmulator будет постепенно обрастать новой функциональностью.
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