Joomla 1.0, функционал и шаблон

Приветствую. Есть сайт по поиску запчастей, joomla 1.0. Работает на устаревшем модуле поиска DBQ.

Задачи таковы:

1) Прикрепить в результатах поиска возможность заказать/купить n-ное количество любого найденного товара (т.е. в таблице результатов добавить ввод количества и кнопку "Отправить заказ" – при нажатии – отправляется заказ на почту, кнопка меняется на "Отправлено")

2) Реструктуризировать сайт, чтобы нужные формы и блоки отображались в нужных местах, сейчас упрощенный стандартный вариант, нужно поработать над версткой и над кодом.

3) Добавить пару простых модулей

Картинки прилагаются (на дизайне сильно не заморачиваемся, в первую очередь – кнопка заказа и изменение структуры сайта, чтобы все блоки, формы и поля были согласно картинкам, на своих местах)

Если вы готовы выполнить только часть работы – пишите.

Cсылка в архиве.