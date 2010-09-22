Joomla 1.0, функционал и шаблон

Требуется написать модуль объявлений, который будет разделен на 2 раздела: - предложения команд - предложения игроков (смотреть картинку №1) Картинка от предложения слева в левом столбце - статичная, в правом - там где разные цвета - меняются от ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую. Есть сайт по поиску запчастей, joomla 1.0. Работает на устаревшем модуле поиска DBQ.
Задачи таковы:
1) Прикрепить в результатах поиска возможность заказать/купить n-ное количество любого найденного товара (т.е. в таблице результатов добавить ввод количества и кнопку "Отправить заказ" – при нажатии – отправляется заказ на почту, кнопка меняется на "Отправлено")
2) Реструктуризировать сайт, чтобы нужные формы и блоки отображались в нужных местах, сейчас упрощенный стандартный вариант, нужно поработать над версткой и над кодом.
3) Добавить пару простых модулей
Картинки прилагаются (на дизайне сильно не заморачиваемся, в первую очередь – кнопка заказа и изменение структуры сайта, чтобы все блоки, формы и поля были согласно картинкам, на своих местах)
Если вы готовы выполнить только часть работы – пишите.
Cсылка в архиве.
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