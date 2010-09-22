Модуль "объявлений" на DLE

Требуется написать модуль объявлений, который будет разделен на 2 раздела:

- предложения команд

- предложения игроков

(смотреть картинку №1)

Картинка от предложения слева в левом столбце - статичная, в правом - там где разные цвета - меняются от отмеченного игроком опыта

Далее кнопка снизу у каждого раздела например "посмотреть все предложения"

Человек попадает на страницу вида как на картинке №2. Сверху небольшой логотипчик, рядом кнопочка добавить свое объявление, далее список предложений, справа кнопка смотреть, слева неважно что, но! (обратите внимание на звездочку - она обозначает, что объявление "прикреплено". конечно это делается админом.)

При нажатии на определенное объявление открывается страничка №3.

На ней отображается полная информация объявления, аватар пользователя сайта, а так же иконка отображающая опыт игрока, который он указал в объявлении

Добавление объявления:

- Ник игрока / Название команды

- Информация об игроке/команде

- Требования к команде/игроку

- Опыт (несколько вариантов ответа)

Наглядный материал:

1) http://s50.radikal.ru/i128/1009/4b/0e6078c2c51f.jpg

2) http://s44.radikal.ru/i103/1009/e0/7425a565ab04.jpg

3) http://s55.radikal.ru/i148/1009/01/1efde5a8cce8.jpg