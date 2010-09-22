Программирование интернет-магазина

Есть готовый шаблон интернет-магазина zen cart http://osc.template-help.com/zencart_25726/index.php на английском языке.

Что нужно: установить русификацию приложения, установить систему управления (рассматриваются предложения по системе управления), консультация по хостингу, возможность данного шаблона интегрировать в выбранную систему управления, небольшое редактирование, размещение интернет-магазина. Должно получиться вот такое: http://www.what-shop.ru/catalog/book/25726/

Принимаю Ваши предложения о стоимости работ, с какими системами работали и т.д.

Кто знает какая система CMS - http://www.read.ru