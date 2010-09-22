Скрипт геотаргетинга (приватный для Katrey)

$20
Веб-программированиеЗавершен1 заявка92 просмотра
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Необходим скрипт для разграничения трафика в зависимости от страны-источника.

13 лет назад
katruk
51 годАзербайджан
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
katrey
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 дней назад
13 лет назад
$40
1 день
Работа была выполнена качественно и в кратчайшие сроки. Скрипт работает быстро и правильно. Будем и дальше сотрудничать с Алексеем.
Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую.
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