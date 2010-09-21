Софт, удаление сообщений контакта VC

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок173 просмотра
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Нужен скрипт на хост (для крона) или программа под винду, которая будет заходить и удалять все входящие сообщения социальной сети вконтакте (одного юзера), сообщений может быть очень много. И так же все отправленные сообщения (тоже может быть очень много)

13 лет назад
tod
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
AlexBlackAngel
Алексей 
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Была
13 дней назад
13 лет назад
$20
1 день