Алексей быстро вошел в курс дела, и сделал доработки за 1-2 часа. Предыдущий исполнитель кормил меня "завтрами" 2 дня. Огромное спасибо Алексею за проделанную работу, все мои пожелания были учтены, и выполнены без заминок. Еще раз спасибо!