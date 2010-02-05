AlexBlackAngel

Алексей AlexBlackAngel

 
39 летУкраина/Днепр
18 лет на фриланс-бирже
Была
день назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_16740602868879
год в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
год назад
Спарсить с сайта информацию
Все отлично. Я очень доволен. Работа в срок. Был на связи все время. Рекомендую.
Всё в порядке, хороший заказчик.
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Granin
Влад 
36 летИзраиль
17 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Парсинг фотографий + sql + загрузка на хостинг
Отлично справился с работой, учёл все пожелания. Уже после оплаты сделал правки которые я просил. Также проконсультировал по вопросам не связанных с заданием. Обязательно будем ещё работать :) Спасибо!
Буду краток: хороший заказчик. :)
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ataev
NaN летСША
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Data Validation for web forms
Отличная работа. Сделано все и даже больше. Программист согласился на дополнительную работу и выполнил ее оперативно. Была некоторая задержка по времени, но ее можно обьяснить неясным техзаданием.
Хороший заказчик, всё честно, оплата сразу после завершения задания.
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klaus
Толя 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
54 отзыва(-2)
$30
10 баллов
14 лет назад
Нужен скрипт/программа
Что могу написать... Отличный программист :) Работу сделал качественно, учел все мои пожелания и с конвертировал базу, как я этого хотел :) Так же порадовала скорость работы и ответственность человека. Рекомендую! ;)
Хороший заказчик, проблем не было.
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uaix
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Прикрутить Yandex.XML для парсера
Алексей быстро вошел в курс дела, и сделал доработки за 1-2 часа. Предыдущий исполнитель кормил меня "завтрами" 2 дня. Огромное спасибо Алексею за проделанную работу, все мои пожелания были учтены, и выполнены без заминок. Еще раз спасибо!
Хороший заказчик, проблем не возникло. Можно сотрудничать.
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