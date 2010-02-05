Алексей AlexBlackAngelAlexBlackAngel
39 летУкраина/Днепр
18 лет на фриланс-бирже
Была
день назад
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
год назад
Все отлично. Я очень доволен. Работа в срок. Был на связи все время. Рекомендую.
Ответный отзыв
Всё в порядке, хороший заказчик.
$30
10 баллов
13 лет назад
Отлично справился с работой, учёл все пожелания. Уже после оплаты сделал правки которые я просил. Также проконсультировал по вопросам не связанных с заданием. Обязательно будем ещё работать :) Спасибо!
Ответный отзыв
Буду краток: хороший заказчик. :)
$50
10 баллов
13 лет назад
Отличная работа. Сделано все и даже больше. Программист согласился на дополнительную работу и выполнил ее оперативно. Была некоторая задержка по времени, но ее можно обьяснить неясным техзаданием.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, всё честно, оплата сразу после завершения задания.
$30
10 баллов
14 лет назад
Что могу написать... Отличный программист :) Работу сделал качественно, учел все мои пожелания и с конвертировал базу, как я этого хотел :) Так же порадовала скорость работы и ответственность человека. Рекомендую! ;)
Ответный отзыв
Хороший заказчик, проблем не было.
$20
10 баллов
14 лет назад
Алексей быстро вошел в курс дела, и сделал доработки за 1-2 часа. Предыдущий исполнитель кормил меня "завтрами" 2 дня. Огромное спасибо Алексею за проделанную работу, все мои пожелания были учтены, и выполнены без заминок. Еще раз спасибо!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, проблем не возникло. Можно сотрудничать.