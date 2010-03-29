ataev

Alexander Ataev ataev

 
NaN летСША/Вашингтон
17 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

[email protected]

  • Магазин на основе Commerce модулей для Drupal 7

    $50

    Недавно мы создали новый сайт на основе Друпал 7 (http://whatleymotorsports.com/). Теперь нам надо добавить туда простой магазин, на основе Commerce модулей, торгующий через PayPal. Мы бы хотели чтобы разработчик сначала скопировал весь сайт на другой домэйн ...

    Drupal
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Data Validation for web forms

    $50

    Необходима доработка имеющейся базы данных (MySQL version 5.1.36, PHP version 5, web server Apache/2.2.13 (Fedora), OS - FreeBSD). Суть работы этой базы заключается в следующем. Авторы юридических статей (с нескольких стран мира) логируются на сайте ...

    PHPMySQLApacheFreeBSD
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • FTP под управлением MS Access VBA

    $50

    Мне необходим код работающий внутри MS Access application который может осушествлять FTP фаилов из определенной директории на сервер (Host, ID and Password будет предоставлен). Необходимо сохранять Log file с указанием времени трансфера, имени фаилов и ответов ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • PostgreSql - восстановить испорченный индекс

    Я работаю над несколькими проектами для клиента, и мне нужна помощь. Наиболее срочная работа на текущий момент - это исправление индекса в базе PostgrelSql 7.4.2 на сервере с ОС FreeBSD. ;) Недавно клиент обнаружил что уже несколько ...

    PostgreSQLFreeBSD
    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дополнение к интернет-магазину shop-script.com

    Уважаемый Разработчик, Нам нужна Ваша помощь! Наш магазин Европейских продуктов питания находится в районе Вашингтона (США). В качестве shopping cart мы используем Shop-Script software (php) от www.shop-script.com. Если Вы знакомы с этим продуктом, то продолжайте читать ...

    PHP
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Russian Store "Alenka"

    $50

    Требуется создание логотипа для русского магазина в Америке, под названием «Russian Store Alenka». Магазин специализируется главным образом на продаже пищевых продуктов, такиx как селедка, колбаса, икра, кефир, хлеб и т.д. Он также продает ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Логотип для вебсайта SilkRoadHeritage

    $50

    Наш сайт (Наследие Шелкового Пути) будет продовать антикварные вещи типа старинных бус, украшений, статуэток и т.д. Большинство этих предметов найдено в районе великого шелкового пути. 1. Мы предполагаем, что на логотипе может быть изображен минарет ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Логотип для компании

    $25

    Нам нужно срочно разработать логотип для Bahar Corporation. Web domain - BaharCorp.com Профиль нашей организации - Информационные Технологии. Логотип может состоять просто из написания названия компании красивым почерком (см. например, http://www.datamarksystems.com/Index.htm) Пожалуйста присылайте свои проекты на [email protected] или ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Simple PHP + MySQL web application

    $100

    Simple PHP + MySQL web application Знание английского для выполнения этого проекта языка не обязательно, но очень желательно. Если вы не можете быстро читать и писать по английски, то нам надо будет нанимать переводчика для обеспечения ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • MS Access Developer

    $1000

    I'm looking for experienced MS Access developer. We have some small and large projects from time to time. Good knowledge of English is a plus, but not required. Please send me your information (use attached file). Thank you ...

    Базы данных6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
AlexBlackAngel
Алексей 
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Была
день назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Data Validation for web forms
Хороший заказчик, всё честно, оплата сразу после завершения задания.
Отличная работа. Сделано все и даже больше. Программист согласился на дополнительную работу и выполнил ее оперативно. Была некоторая задержка по времени, но ее можно обьяснить неясным техзаданием.
Ответный отзыв
OldBore
58 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
14 лет назад
FTP под управлением MS Access VBA
Был заказ на решение несложной задачи. Четкие постановка задачи и прием работы. Своевременная оплата. Адекватный, надежный и приятный в общении заказчик. Рекомендую.
Отличная работа! Задание выполнено качественно, быстро (практически на следующий день!) и с учетом дополнительных пожеланий заказчика. Сразу чувствуется высокая квалификация и опыт. Спасибо!
Ответный отзыв
13121
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
3 отзыва
$50
10 баллов
16 лет назад
Russian Store "Alenka"
Очень приятно было сотрудничать с заказчиком. Честный, ответственный человек, очень вежлив и точно знает, что хочет, а главное ему можно доверять. Буду надееться на наше дальнейшее сотрудничество с ним. :)
Отличная работа. Сделано правильно с первой попытки! Чувствуется, что Любовь потратила время на чтение технического задания, поняла что нужно заказчику, и исполнила работу художественно и с тонким вкусом.
Ответный отзыв
denis__
Денис 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
17 лет назад
Логотип для вебсайта SilkRoadHeritage
Отлично написанное ТЗ. Все просто и понятно. Что могу сказать - приятно работать с таким Заказчиком :). Всем рекомендую!
Отличная работа! Мы просмотрели более 30 проектов и выбрали дезайн Дениса поскольку он полностью отвечает нашему заданию. Успех с первой попытки! Нам кажется что Денис реально попытался понять что нужно заказчику и исполнил задание в необходимом духе/стиле. Браво! Так держать, Денис!
Ответный отзыв
yoo-man
T.S. 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
$25
10 баллов
17 лет назад
Логотип для компании
Приятно работать с таким заказчиком! Порядочность и своевременная оплата, кроме того заказчик пошел «на встречу» и оплатил удобным для исполнителя методом. Оценка заказчику 10 из 10. Были бы рады дальнейшему сотрудничеству. С уважением студия Yoo-Man.
Отличная работа! Мы получили 5 вариантов логотипа для нашей компании. Причем все варианты были сделаны разными дезайнерами в совершенно различных стилях. Окончательный вариант был предоставлен в требуемом формате немедленно после оплаты. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Design Studio Yoo-Man в будущем. Alex Ataev Bahar Corporation USA
Ответный отзыв