Недавно мы создали новый сайт на основе Друпал 7 (http://whatleymotorsports.com/). Теперь нам надо добавить туда простой магазин, на основе Commerce модулей, торгующий через PayPal. Мы бы хотели чтобы разработчик сначала скопировал весь сайт на другой домэйн ...