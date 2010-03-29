Недавно мы создали новый сайт на основе Друпал 7 (http://whatleymotorsports.com/). Теперь нам надо добавить туда простой магазин, на основе Commerce модулей, торгующий через PayPal. Мы бы хотели чтобы разработчик сначала скопировал весь сайт на другой домэйн ...
- $50Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходима доработка имеющейся базы данных (MySQL version 5.1.36, PHP version 5, web server Apache/2.2.13 (Fedora), OS - FreeBSD). Суть работы этой базы заключается в следующем. Авторы юридических статей (с нескольких стран мира) логируются на сайте ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Мне необходим код работающий внутри MS Access application который может осушествлять FTP фаилов из определенной директории на сервер (Host, ID and Password будет предоставлен). Необходимо сохранять Log file с указанием времени трансфера, имени фаилов и ответов ...Базы данных1 исполнительЗавершен14 лет назад
Я работаю над несколькими проектами для клиента, и мне нужна помощь. Наиболее срочная работа на текущий момент - это исправление индекса в базе PostgrelSql 7.4.2 на сервере с ОС FreeBSD. ;) Недавно клиент обнаружил что уже несколько ...Базы данных1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Уважаемый Разработчик, Нам нужна Ваша помощь! Наш магазин Европейских продуктов питания находится в районе Вашингтона (США). В качестве shopping cart мы используем Shop-Script software (php) от www.shop-script.com. Если Вы знакомы с этим продуктом, то продолжайте читать ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется создание логотипа для русского магазина в Америке, под названием «Russian Store Alenka». Магазин специализируется главным образом на продаже пищевых продуктов, такиx как селедка, колбаса, икра, кефир, хлеб и т.д. Он также продает ...Завершен16 лет назад
- $50
Наш сайт (Наследие Шелкового Пути) будет продовать антикварные вещи типа старинных бус, украшений, статуэток и т.д. Большинство этих предметов найдено в районе великого шелкового пути. 1. Мы предполагаем, что на логотипе может быть изображен минарет ...Завершен17 лет назад
- $25
Нам нужно срочно разработать логотип для Bahar Corporation. Web domain - BaharCorp.com Профиль нашей организации - Информационные Технологии. Логотип может состоять просто из написания названия компании красивым почерком (см. например, http://www.datamarksystems.com/Index.htm) Пожалуйста присылайте свои проекты на [email protected] или ...Завершен17 лет назад
- $100
Simple PHP + MySQL web application Знание английского для выполнения этого проекта языка не обязательно, но очень желательно. Если вы не можете быстро читать и писать по английски, то нам надо будет нанимать переводчика для обеспечения ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1000
I'm looking for experienced MS Access developer. We have some small and large projects from time to time. Good knowledge of English is a plus, but not required. Please send me your information (use attached file). Thank you ...Базы данных6 заявокЗакрыт17 лет назад