denis__

Денис denis__

 
38 летРоссия/Челябинск
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка и верстка сайтов на NETCAT, MODx, HostCMS.

Разрабатываю сайты на CMS Netcat, MODx, HostCMS, GetSimple.

Так или иначе сталкивался, но не люблю работать с Wordpress, Joomla, DLE.

Языки программирования/библиотеки которыми владею на отлично:

PHP, Javascript, SQL, HTML4/5, CSS, JQuery, оптимизация запросов к MySQL, ActionScript, 3D-моделирование

Выполнил несколько проектов, но пока только расширяю и углубляю знания по:

Java, XSLT, XML, ExtJS, Mootools, BASH, ActionScript 3.

В данный момент осваиваю:

Python, разговорный английский, китайский :)

Прошел все этапы создания сайта, трудился дизайнером, верстальщиком, программистом, SEO-оптимизатором, менеджером проектов. Сейчас занимаюсь всем, кроме дизайна и наполнения :). Делаю только то, что могу автоматизировать без потери качества выполненной работы.

Всегда проверяю и тестирую проект в различных условиях, потому что мне действительно бывает стыдно за некачественно выполненную работу. Благодаря опыту, удается избежать многих ошибок, которые могли бы всплыть в проекте в будущем.

Портфолио на сайте не обновляется уже много лет, если вы хотите увидеть актуальные работы - обращайтесь в личку. Работаю с несколькими студиями, поэтому не могу публиковать их работы в своем портфолио.

Стоимость часа работы - 15 USD

Если вы не способны на своевременную оплату труда, не стоит ожидать оперативного и качественного решения своих задач.

Для связи со мной Вы можете использовать:

e-mail: [email protected]

tel.: 8 904 943 8154

PHPJavascriptPythonWordPressMySQLВерстка сайтаCSSJoomlaMODXjQuery
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Mr-invest
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$180
10 баллов
10 лет назад
Интернет-магазин на modx и Shopkeeper
Очень ответсвенно и с пониманием подошел к исполнению проекта! Все выполненно качественно и в сроки! Постоянно консультировал и исправлял. РЕКОМЕНДУЮ!
Несмотря на некоторое недопонимание вначале работы, оперативно разрешили возникшие вопросы и запустили сайт. Оплаты поступило даже чуть больше, чем договаривались! Вменяемые требования и попытка вникнуть в возникающие проблемы, для скорейшего их разрешения, украсили бы любого заказчика. Рекомендую для работы!
Ответный отзыв
montar
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Натяжка макета на modx
Все очень быстро и на высоком уровне. Денис, спасибо!
Продуманное ТЗ. Логичные правки. Оперативная оплата. Как всегда - всё на вышсем уровне!
Ответный отзыв
montar
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Верстка psd макета + натяжка на MODx
Профессионально и в срок! Денис, спасибо Вам!
Отличный заказчик. Четкое ТЗ. Достаточно высокий уровень требований позволил мне выявить несколько новых методов и решений, способных повысить эффективность и качество работы в будущем.
Ответный отзыв
worldsoccer
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Прикрутить модуль к modx
Все быстро и четко, никаких проблем
Четкое ТЗ. Оперативнейшая оплата. Чудо, а не заказчик! :)
Ответный отзыв
SlonoTOP
Артем 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
MODx верстка и натяжка
Очень грамотный специалист и приятный человек, сразу видно, что настоящий профессионал.
Отличный заказчик. Грамотное ТЗ. Все вопросы задает по делу. Адекватный и просто приятный в общении человек. Своевременная оплата.
Ответный отзыв
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