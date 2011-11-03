Разрабатываю сайты на CMS Netcat, MODx, HostCMS, GetSimple.
Так или иначе сталкивался, но не люблю работать с Wordpress, Joomla, DLE.
Языки программирования/библиотеки которыми владею на отлично:
PHP, Javascript, SQL, HTML4/5, CSS, JQuery, оптимизация запросов к MySQL, ActionScript, 3D-моделирование
Выполнил несколько проектов, но пока только расширяю и углубляю знания по:
Java, XSLT, XML, ExtJS, Mootools, BASH, ActionScript 3.
В данный момент осваиваю:
Python, разговорный английский, китайский :)
Прошел все этапы создания сайта, трудился дизайнером, верстальщиком, программистом, SEO-оптимизатором, менеджером проектов. Сейчас занимаюсь всем, кроме дизайна и наполнения :). Делаю только то, что могу автоматизировать без потери качества выполненной работы.
Всегда проверяю и тестирую проект в различных условиях, потому что мне действительно бывает стыдно за некачественно выполненную работу. Благодаря опыту, удается избежать многих ошибок, которые могли бы всплыть в проекте в будущем.
Портфолио на сайте не обновляется уже много лет, если вы хотите увидеть актуальные работы - обращайтесь в личку. Работаю с несколькими студиями, поэтому не могу публиковать их работы в своем портфолио.
Стоимость часа работы - 15 USD
Если вы не способны на своевременную оплату труда, не стоит ожидать оперативного и качественного решения своих задач.
Для связи со мной Вы можете использовать:
e-mail: [email protected]
tel.: 8 904 943 8154
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