Прикрутить модуль к modx

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки157 просмотров

Модуль - контактная форма для связи, прикрутить можно любую из тех, что есть в сети

MODX
13 лет назад
worldsoccer
Местальо 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

denis__
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Все быстро и четко, никаких проблем
Четкое ТЗ. Оперативнейшая оплата. Чудо, а не заказчик! :)

Заявки фрилансеров

denis__
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад