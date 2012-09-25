Инкрементное отображение городов в html таблице

Есть html таблица со списком городов и ценой доставки. Над таблицей надо добавить текстовое поле Город. Надо сделать так, чтобы когда человек вводит в поле Город символы, в таблице оставались бы только те города, в названии которых встречаются введенные символы. Например, человек ввел "м", в таблице должны остаться все города, в названии которых встречается "м". Далее он ввел "о", получилось "мо", соответственно должны остаться все города с "мо" и т.д.

Список городов в таблице должен обновляться сразу после введения символа в поле. Механизм должен работать во всех современных браузерах. Оплата в WMR.

Пример таблицы во вложении.

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