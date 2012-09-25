Инкрементное отображение городов в html таблице

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок179 просмотров

Есть html таблица со списком городов и ценой доставки. Над таблицей надо добавить текстовое поле Город. Надо сделать так, чтобы когда человек вводит в поле Город символы, в таблице оставались бы только те города, в названии которых встречаются введенные символы. Например, человек ввел "м", в таблице должны остаться все города, в названии которых встречается "м". Далее он ввел "о", получилось "мо", соответственно должны остаться все города с "мо" и т.д.

Список городов в таблице должен обновляться сразу после введения символа в поле. Механизм должен работать во всех современных браузерах. Оплата в WMR.

Пример таблицы во вложении.

От Вас необходимо будет получить скрипт, который мы самостоятельно будем добавлять на сайт.

HTML
13 лет назад
evshi
44 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Romeo-viruS
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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Заявки фрилансеров

Romeo-viruS
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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