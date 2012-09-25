Строй-Конфигуратор

Нужна разработка Строительного Конфигуратора в виду Бренд веб-сайта, где продуктом являются выбранные Проекты коттеджей и с задействованной программой для каждой коттеджи, с помощю которой может посетитель сайта конфигурировать (менять/настраивать) определенные экстерьерные или интерьерные части/элементы данной коттеджи с визуализацией в онлайн режиме, и одновременно задействованным калькулятором цен, показывающим как цену настроенного части/элемента коттелжи так и суммарную стоимость коттеджи. Есть подобный пример чешской версии начально-создаваемого строй-конфигуратора. Для прогаммиста/разработчика (предпочтительно из Киева) - помимо знаний с програмированием (HTML,CSS,javascript,PHP,MYSQL) также необходим опыт работы с дизайнерскими программами Archicad и Artlantis (чтобы использовать и надстраиваться на текущее чешские разработки).