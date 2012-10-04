Нужно создать рейтинг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка129 просмотров

Нужно создать рейтинг такой как здесь

http://www.forex-broker- rating.com

чтоб он был модерируемый.

Можна сделать в форме модуля дополнения к любому

движку CMS(дле, джумлы, вордпрес)

Но по виду был такой как тут http://www.forex-broker -rating.com

Тематика рейтинга может быть любой мне главное чтоб вывод инфы такой как на примере

Пишем цену и срок изготовления ( без этих данных заявки не берутся во внимание)

JoomlaWordPress
13 лет назад
Seohnikm
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Zhilidan
Андрей 
32 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$50
5 дней
Все сделал советую

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Zhilidan
Андрей 
32 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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