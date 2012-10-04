Нужно создать рейтинг такой как здесь

http://www.forex-broker- rating.com

чтоб он был модерируемый.

Можна сделать в форме модуля дополнения к любому

движку CMS(дле, джумлы, вордпрес)

Но по виду был такой как тут http://www.forex-broker -rating.com

Тематика рейтинга может быть любой мне главное чтоб вывод инфы такой как на примере

Пишем цену и срок изготовления ( без этих данных заявки не берутся во внимание)