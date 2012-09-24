Требуется отредактировать дизайн интернет-магазина на Webasyst ShopScript. Домен la-torta.ru Требуется программинг функционала. Верстальщик у нас есть. Все необходимые материалы предоставлю Основные задачи следующие: 1. Верхняя панель: правую ...
Оптимизация движка сайта
Здравствуйте.
Необходим грамотный и пунктуальный программист для оптимизации движка форума (phpBB) и возможно других скриптов сайта. В последнее время форумные запросы к БД, по словам сисадмина, слишком грузят сервер и необходимо это дело исправить. Так же необходим аудит остальных скриптов на предмет излишней загрузки системы и багов, и их соответственно устранить. Работа будет проводиться совместно с моим сисадмином, т.к. у него со своей стороны есть жалобы и вопросы. Если сработаемся по этому проекту, в дальнейшем будет много работы по написанию различных модулей (в т.ч. нестандартных) для форума и доработка движка сайта. Поэтому желательно, что бы человек был настроен на долгосрочное сотрудничество. Все вопросы и предложения пишите, пожалуйста, в личку. Спасибо за внимание.
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