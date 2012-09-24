Создание ряда модулей на PHPShop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки127 просмотров

Необходимо разработка ряда модулей на новом сайте. Размер оплаты определяется при согласовании объема работ. При хорошем исполнении задач возможна рекомендация и испытательный срок в веб-студию на з/п.

13 лет назад
Raneono
Влад 
54 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров