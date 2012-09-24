Доброго времени!!! На сайте есть схема http://ostrovkarelia.ru/map , схема участков, аренда, продажа участков в Карелии. ГенПлан. Нужно залить на схеме проданные участки красным, забронированные желтым, и обозначить условные обозначения, лесополосу, дороги. площадки ...
Разработка магазина автозапчастей.
Необходимо разработать Интернет магазин автозапчастей с классической схемой работы.
Что уже есть:
1. Дизайн в PSD каждого отдельного интерфейса
2. База данных автозапчастей загруженная в MySQL.
3. Полное ТЗ со схемой работы проекта.
4. Хостинг / Сервер / Домен на котором будет размещаться проект
Что нужно сделать:
1. Вывод категорий товаров / товаров
2. Поиск по оригинальному номеру товара и вывод результатов
3. Поиск по кросс номеру товара и вывод результатов
4. Лист заказа (аналог корзины) с возможностью отправки сформированного заказа менеджеру магазина.
5. Верстка 5-6 страниц (главной, списка категорий, списка товаров, листа заказа,...)
Требуемые навыки:
- Практический опыт работы с ZendFramework, JQuery UI, PHP5.
- Уверенные знания MySQL. Требуется написание больших запросов к TecDoc в MySQL и их оптимизация.
- Умение кроссбраузерно верстать, ИЕ9+
Выбранному кандидату будет предоставлено развернутое ТЗ
Пожалуйста, указывайте стоимость часа работы.
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