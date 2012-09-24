Разработка магазина автозапчастей.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок156 просмотров

Необходимо разработать Интернет магазин автозапчастей с классической схемой работы.

Что уже есть:

1. Дизайн в PSD каждого отдельного интерфейса

2. База данных автозапчастей загруженная в MySQL.

3. Полное ТЗ со схемой работы проекта.

4. Хостинг / Сервер / Домен на котором будет размещаться проект

Что нужно сделать:

1. Вывод категорий товаров / товаров

2. Поиск по оригинальному номеру товара и вывод результатов

3. Поиск по кросс номеру товара и вывод результатов

4. Лист заказа (аналог корзины) с возможностью отправки сформированного заказа менеджеру магазина.

5. Верстка 5-6 страниц (главной, списка категорий, списка товаров, листа заказа,...)

Требуемые навыки:

- Практический опыт работы с ZendFramework, JQuery UI, PHP5.

- Уверенные знания MySQL. Требуется написание больших запросов к TecDoc в MySQL и их оптимизация.

- Умение кроссбраузерно верстать, ИЕ9+

Выбранному кандидату будет предоставлено развернутое ТЗ

Пожалуйста, указывайте стоимость часа работы.

jQueryMySQLPHP
13 лет назад
sheva
51 год
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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