Доработка плана-схемы.

Доброго времени!!!

На сайте есть схема http://ostrovkarelia.ru/map , схема участков, аренда, продажа участков в Карелии. ГенПлан. Нужно залить на схеме проданные участки красным, забронированные желтым, и обозначить условные обозначения, лесополосу, дороги. площадки для отдыха, пирсы, пожарные водохранилища, трасса федерального значения, мелиоративные каналы.

И чтобы менялась заливка при изменении статуса участка.

В всплывающие окошки добавить крестик(закрытие окошка), правый верхний угол окошка.

Показать край берега Ладожского озера, схематически, посмотреть можно где край на гуглмапс.

Ну и добавить помощь пользователю:

"Если Вы заинтересованы в приобретении участка... и тд... полный текст позже..."

План был уже начат, требуется доработка в сжатые сроки, внесение дополнений указанных выше.

В принципе ни чего сложного.

Ждем ваших заявок, и расценок.

Заранее благодарны.