Реализовать каталог и поиск по недвижимости

Здравствуйте! В общем, какая стоит задача:

1. Нужно реализовать возможность загрузки объектов недвижимости в наш каталог, по которым потом будет возможность поиска недвижимости по разным пунктам + карта метро.

2. (Пока что не обязательно): реализовать личный кабинет, где чел сможет зарегистрироваться, и начать выставлять объекты недвижимости, которым потом в каталоге будут приписаны как его объекты. Что то очень похожее как CIAN .RU.

----------------------------

Замечательно, если поставим все это дело на joomla 2.5, верстка и внешний дизайн минимальные (пару цветов и все).

----------------------------

Оплата поэтапно WMR (возможно обсуждение).

----------------------------

Пишем только в проект и сразу указываем хоть приблизительную стоимость и сроки работы.