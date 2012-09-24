Раньше, когда в разделе Каталог продукции (http://denis0.valuehost.ru/shop_content.php?coID=14) мы нажимали на какой-либо из разделов то открывалась страница с ссылками на подразделы. А сейчас открывается только один из подразделов. Надо скорректировать, чтобы открывалась страница ...
Реализовать каталог и поиск по недвижимости
Здравствуйте! В общем, какая стоит задача:
1. Нужно реализовать возможность загрузки объектов недвижимости в наш каталог, по которым потом будет возможность поиска недвижимости по разным пунктам + карта метро.
2. (Пока что не обязательно): реализовать личный кабинет, где чел сможет зарегистрироваться, и начать выставлять объекты недвижимости, которым потом в каталоге будут приписаны как его объекты. Что то очень похожее как CIAN .RU.
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Замечательно, если поставим все это дело на joomla 2.5, верстка и внешний дизайн минимальные (пару цветов и все).
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Оплата поэтапно WMR (возможно обсуждение).
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Пишем только в проект и сразу указываем хоть приблизительную стоимость и сроки работы.
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