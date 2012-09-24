Скорректировать отображение раздела в ИМ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка127 просмотров

Раньше, когда в разделе Каталог продукции (http://denis0.valuehost.ru/shop_content.php?coID=14) мы нажимали на какой-либо из разделов то открывалась страница с ссылками на подразделы. А сейчас открывается только один из подразделов.

Надо скорректировать, чтобы открывалась страница с ссылками на подразделы там, где они есть.

13 лет назад
DenisD
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров