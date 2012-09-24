Дано: магазин, работающий на Tienda (Joomla), Версия: 0.8.0. Надо: доделать оформление заказа (все шаги после корзины). Сейчас есть только подключенный модуль робокассы. ----------- Формы и методы оплаты: - наличные курьеру ...
Wmr на wmr
php script для автоперевода с одного webmoney WMR на другой webmoney WMR на сервере. Перевод без подтверждения
Заявки фрилансеров
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