Доработка сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок147 просмотров

На сайте нужно сделать регистрацию пользователя и авторизацию.

Требования к кандидату:

- оперативность

- пунктуальность

- ответственность

- знание Photoshop

- отличное знание Joomla

Joomla
13 лет назад
Oksana88
Оксана 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров