Натянуть шаблон на joomla и virtuemart 2

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок178 просмотров

Нужно натянуть сверстанный хтмл макет на джумлу2.5 + виртуемарт2

Тоесть вывести поиск, корзину, карточку товара, категории, содержимое категории.

Если у вас нет опыта работы с виртуемартом - лучше не тратьте наше время, так как сроки довольно критичны.

Приступить нужно сразу.

Пишите пожалуйста примерные цену и срок

Бюджет до 5000 руб

Joomla
13 лет назад
AndryTr
Андрей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$160
2 дня
Работа проделана полностью в соответствии с ТЗ в указанные сроки.
Более чем доволен сотрудничество с Андреем! Грамотная поэтапная оплата (моментальная), никаких отрицательных эмоций! Деловой и честный человек! Спасибо!

Заявки фрилансеров

Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад