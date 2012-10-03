В команду требуется опытный PHP разработчик. Основное направление компании — разработка и поддержка онлайн-игр. Требования к кандидатам: - Опыт разработки от 3х лет ...
Натянуть шаблон на joomla и virtuemart 2
Нужно натянуть сверстанный хтмл макет на джумлу2.5 + виртуемарт2
Тоесть вывести поиск, корзину, карточку товара, категории, содержимое категории.
Если у вас нет опыта работы с виртуемартом - лучше не тратьте наше время, так как сроки довольно критичны.
Приступить нужно сразу.
Пишите пожалуйста примерные цену и срок
Бюджет до 5000 руб
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